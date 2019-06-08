ВТБ выкупил у Андрея Долуды контрольный пакет зернотрейдера «Мирогрупп ресурсы»
7 мая стало известно, что ВТБ стал владельцем контрольной доли крупнейшего зернового трейдера «Мирогрупп ресурсы»
Эта информация появилась в пятницу во время проведения Петербургского международного экономического форума. Новость опубликовало профильное издание Agricensus, позже об этом сообщили Bloomberg, “Ъ” и РБК.
«Мирогрупп ресурсы» — основанный в 2014 году крупный дистрибьютор зерновых, осуществляет поставки в более 20 стран мира. С января 2019 года единоличным собственником компании был Андрей Долуда, сын вице-губернатора Краснодарского края Николая Долуды.
Как сообщали Юга.ру ранее, в феврале ВТБ выкупил 100% акций Новороссийского зернового терминала. Тогда же издание “Ъ” писало о планах ВТБ по созданию единого зернового оператора.
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