МегаФон представил технологию «Цифровой двойник» для развития городов

Модель объединяет информации данные из разных источников, которые необходимы для планирования городской жизни и управления муниципалитетами. Модель показали на Петербургском международном экономическом форуме, сообщили в пресс-службе компании МегаФон.

Санкт-Петербург и ПАО «МегаФон» на форуме подписали соглашение о партнерстве. По условиям договора, пилотной зоной для проектов по развитию новых цифровых технологий станет Кронштадт. Отмечается, что геоинформационная система поможет спрогнозировать рост населения, учесть его потребности и определить оптимальные модели строительства, создания социальной и транспортной инфраструктуры.

«Мы продемонстрировали модель "Цифрового двойника" Кронштадта. Это комплексная аналитическая геоинформационная платформа, построенная по модульному принципу, которая в будущем может стать главным инструментом эффективного управления социально-экономическим и территориальным развитием Кронштадтского района Санкт-Петербурга», — рассказал генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.

По его словам, разработка представляет собой 3D-копию города в масштабе 1:500. Ее можно использовать для градостроительных целей и планирования развития городских территорий, выявления нецелевого использования земельных участков, оптимизации инфраструктуры и транспортной сети, выявления и прогнозирования возникновения ЧС.

Возможности «Цифрового двойника» Кронштадта оценил временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Санкт-Петербург стал одним из первых городов, где внедряется пилотный проект создания "Цифрового двойника". Мы поставили задачу, сохраняя историческое наследие, развивать Петербург по четырем стратегическим направлениям: комфортный, социальный, умный и открытый город», — сказал Беглов.

Он отметил, что новая технология дает возможность планировать и оптимизировать любую инфраструктуру: социальную, инженерную, транспортную. На цифровой модели можно проводить эксперименты по преобразованию городской среды и после этого принимать оптимальное решение.

«Цифровой двойник» — это единая база данных с полной информацией обо всех сферах городской жизни. Она объединяет множество данных об экологическом состоянии, подаче газа, водоснабжении, загруженности дорог, электрификации, услугах здравоохранения и образования — от фото- и видеоинформации, поступающей с датчиков, до текстовых документов. «Двойник» позволит встраивать новые проектируемые объекты для визуального и функционального анализа. С помощью 3D-модели можно оценить востребованность и загруженность будущего объекта, провести голосование и вместе с жителями решить: строить или нет.