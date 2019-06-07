В Адыгее в два раза упростили процедуру получения разрешений на строительство

В Адыгее для привлечения инвестиций упростили процедуры получения разрешений на строительство и подключения к электросетям

В Адыгее в два раза сократилось время ожидания разрешений на строительство и подключение к электросетям из-за снижения административных барьеров. Такие данные 7 июня привел Национальный рейтинг агентства стратегических инициатив на Петербургском международном экономическом форуме.

Адыгея в 2019 году заняла 26 место рейтинга, при этом интегральный индекс республики вырос на девять баллов, а позиции улучшились по 14 показателям, сообщили в министерстве экономического развития и торговли Республики Адыгеи.

По данным ведомства, в высшую группу рейтинга переместились время регистрации юридических лиц, оценка лицензирования, меры финансовой поддержки, доступность трудовых ресурсов и другие.

«Время регистрации юридических лиц сократилось в республике с 12,3 до 10,08 дней. Время получения разрешений на строительство — с 268,15 до 101,11 дней, регистрации прав собственности — с 16,35 до 13,29 дней, подключения к электросетям — с 164 до 77,63 дней. Кроме того, успешно функционирует инфраструктура поддержки МСП», — рассказали порталу Юга.ру в министерстве экономического развития и торговли Адыгеи.

Глава республики Мурат Кумпилов отметил, что в регионе принимают системные меры, направленные на улучшение инвестклимата региона, снижение административного давления и оптимизацию процедур, связанных с взаимодействием органов власти и бизнеса.

«Данные рейтинга свидетельствуют о конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности региона. Благодаря рекомендациям АСИ, ранее была проведена большая деятельность по улучшению бизнес-среды. И сегодня у нас продолжается работа по созданию комфортных условия для предпринимателей», — подчеркнул глава Адыгеи.

Всего за последние три года инвестиции в республике выросли в 1,5 раза. За прошлый год инвестиции в основной капитал составили 31,6 млрд рублей или 142,5% к уровню 2017 года, сообщили в пресс-службе администрации Адыгеи.