Жители Адыгеи выберут лучшего врача года

В Адыгее начался республиканский конкурс «Лучший врач года», в котором участвуют 33 специалиста

В пресс-службе минздрава Адыгеи порталу Юга.ру рассказали, что конкурс «Лучший врач года» состоит из трех этапов. Первый прошел на уровне медорганизаций. Итоги второго этапа подведут на заседании конкурсной комиссии министерства здравоохранения Республики Адыгея.

«Члены комиссии должны из 33 претендентов выбрать шесть лауреатов в номинациях: "Педиатрия", "Диагностика", "Хирургия", "Акушерство-гинекология", "Терапия", "Анестезиология-реаниматология"», — отметили в минздраве Адыгеи.

В ведомстве добавили, что окончательный выбор сделают жители республики. Третий этап конкурса пройдет в форме интерактивного голосования на официальном сайте минздрава Адыгеи, где каждый житель республики сможет отдать свой голос за номинантов. Победитель интерактивного голосования получит пять дополнительных баллов.

Награждение лауреатов и победителя конкурса состоится 14 июня на торжественном собрании, посвященном празднованию Дня медицинского работника в Государственной филармонии Адыгеи.

Ежегодной наградой для победителей республиканского конкурса «Лучший врач» является изделие-символ, созданное народным художником Адыгеи Асей Еутых. Первым этот символ в 2018 году получил врач-хирург, заведующий отделением Адыгейской республиканской больницы Тимур Хутыз.