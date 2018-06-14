В Адыгее создали символ народной медицины адыгов. С чашей, но без змеи
Известная адыгейская художница Ася Еутых создала новый национальный символ здравоохранения
Член Союза художников РФ, народный художник Республики Адыгея Ася Еутых создала новый символ медицины, альтернативный чаще со змеей и отражающий национальные особенности народной медицины Адыгеи.
Статуэтка представляет собой чашу на высокой ножке, в основе которой древние корни, по которым течет река жизни. Сама чаша наполнена белоснежными цветами лабазника в виде шара.
По словам Аси Еутых, корни символизируют древнюю народную медицину адыгов, а шар представляет собой идеальную форму. В новом символе её составляют белоснежные цветы лабазника, который называют природным аспирином. Благодаря лечебным свойствам таволга (лабазник) в народе почиталась как средство от сорока недугов.
«Я долго определялась с выбором символа, который бы точно отражал народную медицину адыгов. Изучая нартский эпос, остановилась на легенде о мудрой целительнице Сатанэй. Созданный мною символ — стилизованная веточка куста Сатанэй», — отметила Ася Еутых.
По предложению правительства Адыгеи созданное изделие-символ станет ежегодной наградой для победителей республиканского конкурса «Лучший врач».
Первым этот символ получил врач-хирург, заведующий отделением Адыгейской республиканской больницы Тимур Хутыз. Награждение прошло 14 июня в ходе торжественного собрания в честь Дня медицинского работника. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов также поздравил четверых лауреатов конкурса и вручил им дипломы и денежные призы. Всего в конкурсе на звание «Лучший врач» принимало участие 50 медиков Адыгеи.
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