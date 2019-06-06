Кубанский следователь по особо важным делам арестован в Москве за взятку в 13 млн рублей

Старший следователь второго отдела по особо важным делам СУ СК по Краснодарскому краю арестован по подозрению во взяточничестве

Решение о его аресте до 30 июля вынес Басманный суд Москвы. Также арестован получивший взятку посредник, передает ТАСС.

Дело в отношении следователя Джамбаева возбуждено по статье 290 УК РФ (Получение взятки). Из материалов следует, что Джамбаев, который занимается расследованием преступлений против государственной власти и в сфере экономики, вел дело в отношении гражданина, подозреваемого в экономических преступлениях. Он предложил матери подозреваемого за взятку смягчить квалификацию тяжести нарушения.

30 мая в Краснодаре посредник по фамилии Боташев получил предназначенные для Джамбаева деньги — 13 млн рублей. Его задержали с поличным.

Официальной информации по этому поводу от правоохранительных органов не поступало.