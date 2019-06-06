Майкопчане провели флешмоб «Встречаемся у Пушкина» и зачитали стихи

В Майкопе 6 июня состоялся литературный флешмоб «Встречаемся у Пушкина», посвященный 220-летию со дня рождения поэта

В нем приняло участие более 60 человек. Они собрались возле памятника Александру Пушкину, где каждый желающий смог прочитать любимое произведение русского классика.

«Традиционно мы проводим различные мероприятия, приуроченные ко дню рождения великого поэта. Но такой формат выбрали впервые, чтобы показать свое отношение к нему, почувствовать себя сопричастными его великому гению, прочитав стихи», — рассказала инициатор акции, заведующая отделом Научной библиотеки МГТУ Ирина Константинова.