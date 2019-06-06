Главу комитета по лесному хозяйству Дагестана и его подчиненных задержали за махинации с землей

Дагестан

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Сотрудники правоохранительных органов задержали шестерых чиновников комитета по лесному хозяйству Дагестана по делу о незаконном отчуждении земельных участков

По информации источника «Интерфакса», 5 июня в доме главы комитета Алибега Гаджиева и его трех заместителей прошли обыски. После всех их задержали и поместили в ИВС. Также задержали работника отдела регистрации ведомства и лесничего.

Всех шестерых подозревают в незаконном выделении участков в природоохранной зоне. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

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Официальное обвинение задержанным пока не предъявлено, передает РИА «Дербент».

Официальной информации о задержании руководства и сотрудников лесничества пока не поступало.

64-летний Алибег Гаджиев возглавил Комитет по лесному хозяйству РД в феврале 2013 года. Ранее появлялась информация о том, что он приходится троюродным братом экс-главе республики Рамазану Абдулатипову.

Коррупция Лесное хозяйство Мошенничество Чиновники
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