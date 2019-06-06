Главу комитета по лесному хозяйству Дагестана и его подчиненных задержали за махинации с землей
Сотрудники правоохранительных органов задержали шестерых чиновников комитета по лесному хозяйству Дагестана по делу о незаконном отчуждении земельных участков
По информации источника «Интерфакса», 5 июня в доме главы комитета Алибега Гаджиева и его трех заместителей прошли обыски. После всех их задержали и поместили в ИВС. Также задержали работника отдела регистрации ведомства и лесничего.
Всех шестерых подозревают в незаконном выделении участков в природоохранной зоне. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Официальное обвинение задержанным пока не предъявлено, передает РИА «Дербент».
Официальной информации о задержании руководства и сотрудников лесничества пока не поступало.
64-летний Алибег Гаджиев возглавил Комитет по лесному хозяйству РД в феврале 2013 года. Ранее появлялась информация о том, что он приходится троюродным братом экс-главе республики Рамазану Абдулатипову.
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