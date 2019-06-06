Главу комитета по лесному хозяйству Дагестана и его подчиненных задержали за махинации с землей

Сотрудники правоохранительных органов задержали шестерых чиновников комитета по лесному хозяйству Дагестана по делу о незаконном отчуждении земельных участков

По информации источника «Интерфакса», 5 июня в доме главы комитета Алибега Гаджиева и его трех заместителей прошли обыски. После всех их задержали и поместили в ИВС. Также задержали работника отдела регистрации ведомства и лесничего.

Всех шестерых подозревают в незаконном выделении участков в природоохранной зоне. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.