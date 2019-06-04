Руководителей Росреестра Дагестана и еще ряд чиновников обвинили в махинациях с землей на 370 млн рублей. Половина из них в розыске

Дагестан

Распечатать

Следственные органы Дагестана предъявили обвинение в махинациях с муниципальной и федеральной землей ряду чиновников

Коррупция Махачкала Чиновники
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Прокуратура после очередной проверки «Сафари-парка» в Краснодаре не выявила нарушений
В Новороссийске сбежавшую из больницы пациентку нашли мертвой. Медики ее не искали и не сказали о пропаже семье
Мэр Краснодара признал необходимость нового моста в Адыгею
В аэропорту Краснодара ужесточат правила парковки
Руководителей Росреестра Дагестана и еще ряд чиновников обвинили в махинациях с землей на 370 млн рублей. Половина из них в розыске
В Сочи мужчина открыл стрельбу с балкона возле детской площадки

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале