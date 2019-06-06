Житель Адыгеи воровал антенны и перепродавал их
В Адыгее в июне мужчину обвинили в хищении спутниковых антенн из частных домов
Полиция установила, что 35-летний житель Тахтамукайского района занимался установкой спутникового оборудования и знал о его технических характеристиках.
Ночью мужчина поднимался на крыши многоэтажек и похищал аппаратуру, а затем продавал краденые устройства по сниженной цене, рассказали 5 июня в пресс-службе МВД по Адыгее.
Полицейские задержали злоумышленника. Следствие установило его причастность к семи аналогичным преступлениям. Ушерб превысил 50 тыс. рублей. Материалы дела направили в Тахтамукайский районный суд.
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