На курорте «Роза Хутор» покажут экологическое кино под открытым небом

Международный фестиваль Ecocup с 2010 года показывает в России и странах СНГ документальные фильмы об экологии — о том, что происходит с планетой, о людях и проектах, которые пытаются изменить окружающий мир. В 2019 году кинофестиваль впервые пройдет в Сочи, где его ключевым организационным партнером стал Кавказский природный заповедник.

«Став партнером фестиваля Ecocup и впервые обеспечив проведение этого заметного события в Сочи, мы рассчитываем больше рассказать зрителям и гостям о нашем заповеднике, о том, что обычные люди могут сделать для сохранения природы и как тема экологии может объединить и познакомить людей с совершенно разными интересами», — сказала заместитель директора Кавказского заповедника Ольга Пегова.

С 5 по 9 июня в Сочи покажут семь документальных лент из России, США, Великобритании, Голландии, Чили, Франции и Италии. Показы будут сопровождаться открытыми лекциями и диалоговыми сессиями с участием ведущих отраслевых экспертов. В роли ключевых спикеров выступят основатели фестиваля Наталья Парамонова и Анастасия Лаукканен.

7 июня в 20:00 на курорте «Роза Хутор» в кинотеатре горной резиденции Flacon 1170 (улица Сулимовка, 6) состоится показ фильма «Небо» канадского режиссера Аллисона Макальпина. В 2018 году лента получила широкое признание как необычное произведение, вдохновленное красотой ночного неба, открывающее людям законы Вселенной, рассказали в пресс-службе курорта «Роза Хутор».

«Мы рады поддержать инициативу Кавказского заповедника и предоставить организаторам кинофестиваля Ecocup необходимую поддержку. В частности, для гостей фестиваля будут организованы бесплатные трансферы до Горной Олимпийской деревни, где расположен кинозал под открытым небом. Искусство — универсальный язык, используя который, люди лучше понимают друг друга. Надеюсь, что первая попытка провести Ecocup в Сочи будет успешной и в дальнейшем появление актуальных новинок зеленой документалистики со всего мира станет в наших краях доброй традицией», — прокомментировал директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.

Участие в мероприятиях Ecocup бесплатное, однако необходимо пройти регистрацию на сайте фестиваля.

Узнать подробнее о фильме «Небо» можно здесь, о программе фестиваля в Сочи — здесь.