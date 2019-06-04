Нурмагомедов в первом после дисквалификации бою сразится с Порье

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов 7 сентября проведет свой следующий бой против американца, обладателя временного титула в этом же дивизионе Дастина Порье

Спортсмены встретятся в поединке за чемпионский пояс на турнире UFC 242, который состоится в Абу-Даби, сообщила пресс-служба UFC.

Нурмагомедов не выходил в октагон с октября 2018 года, когда победил экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Из-за потасовки после боя его отстранили на девять месяцев и оштрафовали на 500 тыс. долларов.

В апреле в связи с отстранением Нурмагомедова UFC провел бой за титул временного чемпиона в легком весе — в нем Порье одержал победу над Максом Холлоуэем. По ходу карьеры в смешанных единоборствах американский спортсмен провел 30 боев, одержав 25 побед и потерпев пять поражений. Нурмагомедов участвовал в 27 поединках, не проиграв ни разу.

Ранее отец спортсмена, Абдулманап Нурмагомедов, заявлял, что команда бойца ведет переговоры с тремя соперниками. Помимо Порье рассматривался вариант поединка против Тони Фергюсона, а также реванш с Конором Макгрегором.

На турнире в Абу-Даби ожидается также выступление ряда других россиян.