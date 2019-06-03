Дожди и жара до 35 °С придут на Кубань в начале недели

На Черноморском побережье днем также будет дождливо, возможна гроза. Воздух прогреется до 23-28 °С, местами в южной части побережья — до 32 °С. Ветер 6-11 м/с, при грозе порывы 12-15 м/с.

В Краснодаре в понедельник ожидаются сильные дожди. Днем столбики термометров поднимутся до 31-33 °С. Ветер 4-9 м/с.

По данным Краснодарского краевого гидрометцентра, днем 3 июня в южной части Кубани пройдут кратковременные дожди с грозой. Дневная температура — 28-33 °С, местами до 35 °С. Ветер 4-9 м/с, при грозе порывы 11-14 м/с.

4 и 5 июня в регионе сохранится дождливая погода, во вторник местами ожидаются сильные осадки с градом. Ночные температуры — 17-22 °С, в юго-восточных предгорьях может похолодать до 11-16 °С, днем будет 28-33 °С. Ветер 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с.

В Краснодаре также прогнозируют дожди. Ночью будет около 20 °С, днем — до 30 °С. Ветер 2-4 м/с.

На Черноморском побережье местами будут идти кратковременные дожди с грозой.

Ночью температура опустится до 17-22 °С, днем столбики термометров поднимутся до 22-27 °С, в южной части — до 30 °С. Ветер 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с.