Дожди и жара до 35 °С придут на Кубань в начале недели
В Краснодарском крае 3-5 июня ожидается дождливая погода
По данным Краснодарского краевого гидрометцентра, днем 3 июня в южной части Кубани пройдут кратковременные дожди с грозой. Дневная температура — 28-33 °С, местами до 35 °С. Ветер 4-9 м/с, при грозе порывы 11-14 м/с.
В Краснодаре в понедельник ожидаются сильные дожди. Днем столбики термометров поднимутся до 31-33 °С. Ветер 4-9 м/с.
На Черноморском побережье днем также будет дождливо, возможна гроза. Воздух прогреется до 23-28 °С, местами в южной части побережья — до 32 °С. Ветер 6-11 м/с, при грозе порывы 12-15 м/с.
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4 и 5 июня в регионе сохранится дождливая погода, во вторник местами ожидаются сильные осадки с градом. Ночные температуры — 17-22 °С, в юго-восточных предгорьях может похолодать до 11-16 °С, днем будет 28-33 °С. Ветер 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с.
В Краснодаре также прогнозируют дожди. Ночью будет около 20 °С, днем — до 30 °С. Ветер 2-4 м/с.
На Черноморском побережье местами будут идти кратковременные дожди с грозой.
Ночью температура опустится до 17-22 °С, днем столбики термометров поднимутся до 22-27 °С, в южной части — до 30 °С. Ветер 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Температура воды в Черном и Азовском морях — 20-22 °C.
Как сообщали Юга.ру, жителей и гостей Краснодара предупредили о сильных грозовых дождях и шквалистом ветре 3 и 4 июня.
Жители города о жизни в центре
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