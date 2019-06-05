В Краснодаре пройдет финал фестиваля The Kuban eXtreme games

Партнерский Краснодарский край

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В торгово-развлекательном центре OZ МОЛЛ 8 июня состоится финал краевого фестиваля экстремальных видов спорта The Kuban eXtreme games

В заключительном туре состязаний встретятся участники и победители зональных этапов. Они покажут трюки на BMX, скейтбордах, самокатах, а также продемонстрируют свое мастерство в дисциплинах «воркаут», «паркур» и «скалолазание».

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Помимо этого, в программе фестиваля — концерт с участием творческих коллективов Краснодара, а также показательные выступления в дисциплинах BMX и «воркаут» от профессионалов и чемпионов всероссийского и европейского уровня соревнований, сообщает пресс-служба OZ МОЛЛ.

Мероприятие пройдет 8 июня на парковке OZ МОЛЛ со стороны трассы М4 «Дон». Начало — в 18:00. Вход свободный.

Как писали Юга.ру, 25 мая в краснодарском торговом центре OZ МОЛЛ выступила с бесплатным концертом группа «Жуки».

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