В Краснодаре пройдет финал фестиваля The Kuban eXtreme games

В заключительном туре состязаний встретятся участники и победители зональных этапов. Они покажут трюки на BMX, скейтбордах, самокатах, а также продемонстрируют свое мастерство в дисциплинах «воркаут», «паркур» и «скалолазание».

Помимо этого, в программе фестиваля — концерт с участием творческих коллективов Краснодара, а также показательные выступления в дисциплинах BMX и «воркаут» от профессионалов и чемпионов всероссийского и европейского уровня соревнований, сообщает пресс-служба OZ МОЛЛ.

Мероприятие пройдет 8 июня на парковке OZ МОЛЛ со стороны трассы М4 «Дон». Начало — в 18:00. Вход свободный.