Группа «Жуки» даст бесплатный концерт в Краснодаре

В краснодарском торговом центре «OZ МОЛЛ» 25 мая выступит группа «Жуки»

В 19:00 на парковке торгового центра (со стороны трассы М4 «Дон») начнется 12-й розыгрыш сертификатов от OZ МОЛЛ в рамках акции «Весенняя Мани Мания». Мероприятие завершится концертом группы «Жуки». Вход свободный.

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Группа «Жуки» была образована в 1991 году вокалистом Валерием Жуковым. Коллектив известен по песням «Батарейка», «Про зуб», «Властелин колец», «Окрошка», «Танкист», «Болтик в гаечку» и другим. Все они были написаны до 2005 года, затем группа сконцентрировалась на корпоративных концертах.