Краснодарцев предупредили о ливнях с грозой
В Краснодаре с утра 3 июня прогнозируют ухудшение погоды
Утром 3 июня в краевом центре ожидается сильный дождь, ливень с грозой и градом. Шквалистый ветер усилится до 20 м/с.
Непогода сохранится до 4 июня включительно, сообщили в пресс-службе городской мэрии.
О том, что происходит с погодой в Краснодаре, читайте в материале журналиста Юга.ру «Глобальное потепление, климатическое оружие или Кубанское море? Что влияет на климат Краснодара».
Жители города о жизни в центре
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.