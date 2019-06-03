Краснодарцев предупредили о ливнях с грозой

В Краснодаре с утра 3 июня прогнозируют ухудшение погоды

Утром 3 июня в краевом центре ожидается сильный дождь, ливень с грозой и градом. Шквалистый ветер усилится до 20 м/с.

Непогода сохранится до 4 июня включительно, сообщили в пресс-службе городской мэрии.

О том, что происходит с погодой в Краснодаре, читайте в материале журналиста Юга.ру «Глобальное потепление, климатическое оружие или Кубанское море? Что влияет на климат Краснодара».