Краснодарцев предупредили о ливнях с грозой

Краснодарский край

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В Краснодаре с утра 3 июня прогнозируют ухудшение погоды

Утром 3 июня в краевом центре ожидается сильный дождь, ливень с грозой и градом. Шквалистый ветер усилится до 20 м/с.

Непогода сохранится до 4 июня включительно, сообщили в пресс-службе городской мэрии.

О том, что происходит с погодой в Краснодаре, читайте в материале журналиста Юга.ру «Глобальное потепление, климатическое оружие или Кубанское море? Что влияет на климат Краснодара».

Краснодар Погода
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