В Адыгее Ураза-байрам объявили праздничным днем
В Адыгее 5 июня объявили праздничным днем в честь мусульманского праздника Ураза-байрам
Соответствующее распоряжение подписал глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Руководителям предприятий и организаций региона рекомендовали 5 июня предоставить сотрудникам выходной.
В Духовном управлении мусульман Адыгеи и Краснодарского края отметили, что в день празднования Ураза-байрама после праздничной молитвы и проповеди правоверные мусульмане по традиции отправляются готовить праздничные угощения, дарить подарки родным и близким, приносить пожертвования нуждающимся людям.
В Майкопе планируется организация большого праздника для детей.
Как сообщали Юга.ру, священный месяц Рамадана в этом году начался 6 мая.
Ураза-байрам — праздник-поощрение для мусульман, которые придерживались строгого поста в священный месяц Рамадан. Дата Ураза-байрама напрямую зависит от великого поста и приходится на первый день месяца Шавваль — щедрого месяца. Празднование длится три дня. В эти дни мусульмане ходят в гости друг к другу и навещают своих старших родственников.
Жители города о жизни в центре
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.