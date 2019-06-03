В Адыгее Ураза-байрам объявили праздничным днем

Адыгея

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В Адыгее 5 июня объявили праздничным днем в честь мусульманского праздника Ураза-байрам

Соответствующее распоряжение подписал глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Руководителям предприятий и организаций региона рекомендовали 5 июня предоставить сотрудникам выходной.

В Духовном управлении мусульман Адыгеи и Краснодарского края отметили, что в день празднования Ураза-байрама после праздничной молитвы и проповеди правоверные мусульмане по традиции отправляются готовить праздничные угощения, дарить подарки родным и близким, приносить пожертвования нуждающимся людям.

В Майкопе планируется организация большого праздника для детей.

Как сообщали Юга.ру, священный месяц Рамадана в этом году начался 6 мая.

Ураза-байрам — праздник-поощрение для мусульман, которые придерживались строгого поста в священный месяц Рамадан. Дата Ураза-байрама напрямую зависит от великого поста и приходится на первый день месяца Шавваль — щедрого месяца. Празднование длится три дня. В эти дни мусульмане ходят в гости друг к другу и навещают своих старших родственников.

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В Адыгее Ураза-байрам объявили праздничным днем

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