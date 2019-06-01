В Дагестане главу района обвинили в избиении посетителя администрации

По данным следствия, Магомедов избил мужчину в здании районной администрации 14 ноября 2018 года. Во время проверки трудовой дисциплины сотрудников он увидел в кабинете контрольно-счетной палаты 28-летнего местного жителя, который беседовал с сотрудником.

«Магомедов в грубой форме обратился к мужчине с требованием покинуть помещение и не мешать работать, но последний отказался. У них произошел конфликт, в ходе которого Магомедов нанес мужчине множество ударов по лицу и голове», — сообщили в пресс-службе СКР по Дагестану.

Против чиновника возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью).

Сам Магомедов считает обвинения необоснованными. Он прокомментировал ситуацию в инстаграме администрации района.

По его словам, причиной стала его кадровая политика по обновлению руководителей, «которые десятками лет занимали свои должности и обрастали коррупционными и клановыми связями».

«Эти обвинения не имеют ничего общего с действительностью. Люди, которые преследуют свои корыстные цели, пытаются такими методами препятствовать созидательным процессам, которые происходят в нашем районе», — написал Магомедов.