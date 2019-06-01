В Дагестане главу района обвинили в избиении посетителя администрации
Глава Цунтинского района Дагестана Шамиль Магомедов стал фигурантом уголовного дела
По данным следствия, Магомедов избил мужчину в здании районной администрации 14 ноября 2018 года. Во время проверки трудовой дисциплины сотрудников он увидел в кабинете контрольно-счетной палаты 28-летнего местного жителя, который беседовал с сотрудником.
«Магомедов в грубой форме обратился к мужчине с требованием покинуть помещение и не мешать работать, но последний отказался. У них произошел конфликт, в ходе которого Магомедов нанес мужчине множество ударов по лицу и голове», — сообщили в пресс-службе СКР по Дагестану.
Против чиновника возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью).
Сам Магомедов считает обвинения необоснованными. Он прокомментировал ситуацию в инстаграме администрации района.
По его словам, причиной стала его кадровая политика по обновлению руководителей, «которые десятками лет занимали свои должности и обрастали коррупционными и клановыми связями».
«Эти обвинения не имеют ничего общего с действительностью. Люди, которые преследуют свои корыстные цели, пытаются такими методами препятствовать созидательным процессам, которые происходят в нашем районе», — написал Магомедов.
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Официальное заявление Уважаемые друзья! Сегодня в средствах массовой информации распространилась информация о возбуждении против меня уголовного дела об избиении жителя Цунтинского района. Считаю необходимым сказать, что эти обвинения абсурдны и не имеют ничего общего с действительностью. Люди, которые обратились в правоохранительные органы, преследуют свои корыстные цели, пытаются такими методами препятствовать созидательным процессам, которые происходят в нашем родном районе. Они и раньше пытались всеми возможными путями повлиять на проводимую мною кадровую политику, направленную на обновление руководителей учреждений, которые десятками лет занимали свои должности и обрастали коррупционными и клановыми связями. Я, как и раньше не намерен идти на поводу у подобных провокаторов, и продолжу работу на благо родного Цунтинского района. Уверен, что следственные органы в ближайшее время во всем разберутся. http://cunta.ru/content/oficialnoe-zayavlenie #Глава #Цунта #Цунтинскийрайон #заявление
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