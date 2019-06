В Дагестане главу района обвинили в избиении посетителя администрации

View this post on Instagram

Официальное заявление Уважаемые друзья! Сегодня в средствах массовой информации распространилась информация о возбуждении против меня уголовного дела об избиении жителя Цунтинского района. Считаю необходимым сказать, что эти обвинения абсурдны и не имеют ничего общего с действительностью. Люди, которые обратились в правоохранительные органы, преследуют свои корыстные цели, пытаются такими методами препятствовать созидательным процессам, которые происходят в нашем родном районе. Они и раньше пытались всеми возможными путями повлиять на проводимую мною кадровую политику, направленную на обновление руководителей учреждений, которые десятками лет занимали свои должности и обрастали коррупционными и клановыми связями. Я, как и раньше не намерен идти на поводу у подобных провокаторов, и продолжу работу на благо родного Цунтинского района. Уверен, что следственные органы в ближайшее время во всем разберутся. http://cunta.ru/content/oficialnoe-zayavlenie #Глава #Цунта #Цунтинскийрайон #заявление