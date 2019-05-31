На Старокубанском кольце в Краснодаре начинают ремонт и на три дня отключат светофоры

В связи с преобразованием Старокубанского кольца в Краснодаре с вечера 31 мая по 3 июня там не будут работать светофоры.

«В течение трех дней уберут старые светофоры, полностью заменят кабели, контроллеры управления, установят новые опоры, на них смонтируют новые светофоры и запустят их в работу», — рассказали в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Светофоры отключат 31 мая в 23:00, заработают они в 3 июня в 17:00.

Перестройка работы комплекса из 14 светофоров предшествует началу преобразования кольца, отметили в департаменте. Как писали Юга.ру, там планируется проложить по две полосы в каждом направлении по зеленому островку для прямого проезда по Ставропольской через Старокубанскую. Ремонт будет выполнены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Активные работы на кольце стартуют на следующей неделе. При этом работу общественного транспорта — трамваев, троллейбусов и автобусов — они не нарушат. Планируется, что после изменений пропускная способность на этом участке увеличится на 40%.

Кроме этого, по Старокубанской от Бургасской до Уральской сделают новое дорожное покрытие. Также там обновят покрытие тротуаров, приведут в порядок обочины, установят новые дорожные знаки и нанесут разметку, благоустроят, при необходимости, прилегающие к дороге зеленые зоны.

Полностью завершить ремонт Старокубанской вместе с преобразованием кольца планируется к концу лета.