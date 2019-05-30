Фура въехала в машину ДПС на Ставрополье, двое полицейских пострадали
На трассе «Кавказ» в Ставропольском крае утром 30 мая произошло ДТП с участием грузовика и автомобиля ДПС
Авария случилась около 5 часов утра в районе села Заветного Кочубеевского района.
«По предварительным данным, водитель грузовика Hyundai допустил наезд на стоящий автомобиль ДПС с включенными проблесковыми маячками. Полицейские в момент ДТП находились в салоне машины и занимались оформлением автоаварии без пострадавших», — сообщили в УГИБДД ГУ МВД по Ставропольскому края.
Оба полицейских пострадали, их госпитализировали.
Выяснилось, что за рулем грузовика находился 50-летний житель Ростовской области. В полиции отметили, что признаков опьянения у него не было, злостным нарушителем ПДД он не является. За рулем он находился около пяти часов.
По факту аварии проводится проверка.
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Еще один находится в розыске
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