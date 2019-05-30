Фура въехала в машину ДПС на Ставрополье, двое полицейских пострадали

Ставропольский край

Распечатать

На трассе «Кавказ» в Ставропольском крае утром 30 мая произошло ДТП с участием грузовика и автомобиля ДПС

Авария случилась около 5 часов утра в районе села Заветного Кочубеевского района.

«По предварительным данным, водитель грузовика Hyundai допустил наезд на стоящий автомобиль ДПС с включенными проблесковыми маячками. Полицейские в момент ДТП находились в салоне машины и занимались оформлением автоаварии без пострадавших», — сообщили в УГИБДД ГУ МВД по Ставропольскому края.

Оба полицейских пострадали, их госпитализировали.

Выяснилось, что за рулем грузовика находился 50-летний житель Ростовской области. В полиции отметили, что признаков опьянения у него не было, злостным нарушителем ПДД он не является. За рулем он находился около пяти часов.

По факту аварии проводится проверка.

ДТП Полиция
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Фура въехала в машину ДПС на Ставрополье, двое полицейских пострадали
Бастрыкин поручил проверить фотосессию у мемориала «Малая земля» в Новороссийске и стрелявшего в воздух краснодарца
Парламентарии юга России рассмотрели 59 вопросов на конференции ЮРПА в Сочи
Мэр Анапы отменил закупку шоу Волочковой за счет бюджета. Но Костюшкина оставил
В Кабардино-Балкарии задержали 12 полицейских и одного разыскивают за взятку в 42 млн рублей
Напавшего на журналистов ставропольской газеты «Родина» перевели в психиатрический стационар

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале