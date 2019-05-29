В Краснодаре мужчина на кабриолете открыл стрельбу, проехался по встречке и выложил это в инстаграм
Полиция Краснодара проводит проверку после появления в инстаграме видео, на котором водитель кабриолета стреляет из пистолета и едет по встречной полосе
На видео, которое опубликовал в «историях» на своей странице в инстаграме пользователь @yoshkin_kot_, обратили внимание подписчики. Его распространили местные паблики. После этого пользователь удалил видео и закрыл свою страницу.
Судя по «историям», @yoshkin_kot_ приехал на кабриолете к кафе, там поздравил девушку с праздником, затем на видео он заряжает свой пистолет и стреляет в воздух, проезжая в это время по встречной полосе.
В полиции Краснодара сообщили, что проводят по факту произошедшего проверку.
«На основании размещенной в интернете информации о нарушении ПДД на улице Зиповской, выразившегося в выезде автомобиля на полосу встречного движения, а также стрельбе из оружия назначено проведение проверки», — заявил руководитель пресс службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.
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