В Краснодаре мужчина на кабриолете открыл стрельбу, проехался по встречке и выложил это в инстаграм

Краснодарский край

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Полиция Краснодара проводит проверку после появления в инстаграме видео, на котором водитель кабриолета стреляет из пистолета и едет по встречной полосе

На видео, которое опубликовал в «историях» на своей странице в инстаграме пользователь @yoshkin_kot_, обратили внимание подписчики. Его распространили местные паблики. После этого пользователь удалил видео и закрыл свою страницу.

Судя по «историям», @yoshkin_kot_ приехал на кабриолете к кафе, там поздравил девушку с праздником, затем на видео он заряжает свой пистолет и стреляет в воздух, проезжая в это время по встречной полосе.

В полиции Краснодара сообщили, что проводят по факту произошедшего проверку.

«На основании размещенной в интернете информации о нарушении ПДД на улице Зиповской, выразившегося в выезде автомобиля на полосу встречного движения, а также стрельбе из оружия назначено проведение проверки», — заявил руководитель пресс службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Краснодар Полиция Стрельба
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