Три яхты столкнулись во время регаты в Крыму
В Крыму 29 мая во время парусной регаты «Золотое кольцо Боспорского царства» столкнулись три яхты
Инцидент произошел на старте регаты. Три яхты столкнулись и чуть не протаранили судейскую лодку, сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на очевидцев.
Судья регаты пригрозила виновникам столкновения дисквалификацией.
Издание также опубликовало видеозапись инцидента. На кадрах видно, что три яхты стоят рядом друг с другом. Слышно, что судья соревнований говорит с яхтсменами и просит соблюдать правила. Один из них отвечает, что, кроме него, правила не соблюдает и другая яхта. В конце ролика судья грозит дисквалификацией.
Как сообщали Юга.ру, парусная регата проходит в рамках фестиваля «Золотое кольцо Боспорского царства». Ее проводят в два этапа. Первая группа парусников вышла 18 мая из Таганрога и финишировала 25 мая в Геленджике. Второй этап начался 25 мая в Геленджике и завершится в Севастополе 1 июня.
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