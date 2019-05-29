Силовики проверят тренера по грудничковому плаванию в Краснодаре после возмущений в соцсетях

После публикаций в соцсетях и сюжета на телевидении об обучении младенцев плаванию в Краснодаре правоохранительные органы инициировали проверку

Сюжет был показан в программе «ЧП» на телеканале НТВ 29 мая. На видео тренер очень быстро вращает младенца в воде.

«В соцсетях бурно обсуждают методы работы тренера по плаванию Елены Родионовой. Одним нравится, то, как обращается с малышами женщина, другие просто в шоке», — говорится в сюжете.

Опрошенные телеканалом эксперты заявили о том, что методика Родионовой непрофессиональна, может «приводить к гипоксии», «ребенок не успевает дышать, не развивает ручки, ножки».

Сама Родионова заявила, что методика уникальна и эффективна.

«Родители паникуют только те, которые не знают и не сталкивались с этой методикой. Те, которые сталкивались, видят эту эффективность. Видят, как их детки начинают развиваться. Поэтому я ничего жестокого и жесткого в этом не вижу», — сказала тренер. Она подчеркнула, что присутствие родителей на занятиях обязательно.

СКР по Краснодарскому краю после этого распространил заявление, в котором сообщил о том, что хочет заняться проверкой этой информации.

«В связи с общественным резонансом следователями инициирован вопрос об изъятии из органов полиции материала об опасных методах тренировок младенцев. В рамках проверки будут изучены методы и условия проведения тренировок для младенцев», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что по результатам проверки планируется дать произошедшему правовую оценку и принять процессуальное решение.