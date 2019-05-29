В Адыгее умерла общественный деятель Арина Ефимова

В Майкопе 28 мая на 49-м году жизни скончалась сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Адыгее Арина Ефимова

Она умерла после продолжительной болезни. Прощание с Ариной Ефимовой пройдет 30 мая в 12:00 в Майкопе на улице Апшеронской, 51/1.

Соболезнования родным и близким Арины Ефимовой направил глава Адыгеи, отметив ее большую общественную деятельность.

Общественница занимала должность заместителя председателя республиканского «Всероссийского общества инвалидов», занималась социализацией инвалидов. При ее участии решались вопросы работы службы «Социальное такси», организации маршрутов общественного транспорта с учетом потребностей инвалидов-колясочников, установки пандусов, оборудование переходов и светофоров для незрячих людей, отведение места для транспорта инвалидов.

Арина Ефимова была инициатором ряда социальных проектов, детского фестиваля «Фантазии Веснушек», основателем конкурса красоты среди инвалидов-колясочников под названием «Покорительница Олимпа», одним из создателей творческого проекта «Театральная студия Per aspera».