В Сочи двух мужчин задержали за ложное сообщение о теракте в кафе и колледже

Краснодарский край

Распечатать

В Сочи на двоих мужчин завели уголовные дела за заведомо ложные сообщения о терактах

По данным следствия, 51-летний приезжий из Оренбургской области сообщил дежурному оператору колл-центра о возможном теракте в одном из сочинских кафе. Кроме того, анонимное сообщение об угрозе взрыва в профессиональном техникуме № 19 через интернет направил 18-летний местный житель.

Читайте также:

Нарушителей выявили оперативные сотрудники ФСБ. Полиция возбудила уголовные дела по ч. 1 и 2 ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее причинение крупного ущерба).

Подозреваемых задержали, сообщила 25 апреля пресс-служба УФСБ по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, вечером 24 апреля торгово-развлекательный центр «Галерея Краснодар» эвакуировали, потому что поступило сообщение о минировании. Однако полиция не обнаружила опасные предметы.

Антитеррор Полиция Сочи Телефонный террор ФСБ
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Две девушки украли ювелирные украшения с чудотворной иконы в храме Майкопа
В Сочи двух мужчин задержали за ложное сообщение о теракте в кафе и колледже
В Майкопе устроят шествие в честь Дня флага Адыгеи
В Сочи женщина упала с виадука
В Анапе встретятся главы министерств обороны стран СНГ
В Краснодаре девушка без прав на машине врезалась в дерево

Лента новостей

Статьи

Ленин для души, Тупак эпохи Возрождения, «Чеченские истории»

Кого собрал аукцион современного искусства MOST в Краснодаре

Статьи

Страхование жизни растет, ОСАГО отстает

Что произошло с рынком страхования в 2018 году?

Статьи Партнерский

От конверта до грузовой фуры

Как работает служба доставки DPD в Краснодаре

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале