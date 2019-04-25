В Сочи двух мужчин задержали за ложное сообщение о теракте в кафе и колледже

В Сочи на двоих мужчин завели уголовные дела за заведомо ложные сообщения о терактах

По данным следствия, 51-летний приезжий из Оренбургской области сообщил дежурному оператору колл-центра о возможном теракте в одном из сочинских кафе. Кроме того, анонимное сообщение об угрозе взрыва в профессиональном техникуме № 19 через интернет направил 18-летний местный житель.

Нарушителей выявили оперативные сотрудники ФСБ. Полиция возбудила уголовные дела по ч. 1 и 2 ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее причинение крупного ущерба). Подозреваемых задержали, сообщила 25 апреля пресс-служба УФСБ по Краснодарскому краю.