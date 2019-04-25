В Сочи двух мужчин задержали за ложное сообщение о теракте в кафе и колледже
В Сочи на двоих мужчин завели уголовные дела за заведомо ложные сообщения о терактах
По данным следствия, 51-летний приезжий из Оренбургской области сообщил дежурному оператору колл-центра о возможном теракте в одном из сочинских кафе. Кроме того, анонимное сообщение об угрозе взрыва в профессиональном техникуме № 19 через интернет направил 18-летний местный житель.
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