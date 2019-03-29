На жителя Сочи завели уголовное дело за ложное сообщение о теракте на Краснодарском водохранилище

В Сочи возбудили уголовное дело в отношении 59-летнего местного жителя, сообщившего о планируемом взрыве на территории Краснодарского водохранилища

Подозреваемый сообщил о якобы готовящемся теракте, позвонив в дежурную часть УВД по Сочи. Возможное место происшествия обследовали сотрудники полиции и представители экстренных служб, но ничего подозрительного не обнаружили.

Звонившего мужчину задержали по месту проживания и доставили в отдел полиции. Он пояснил, что сообщил ложные сведения, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Мужчина находится под подпиской о невыезде, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.