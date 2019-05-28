В лесу под Новороссийском нашли тело мужчины

Краснодарский край

Распечатать

Полиция Новороссийска устанавливает личность мужчины, тело которого обнаружили в лесу

Труп был найден между Раевской и Большими хуторами. Сообщение об этом поступило в УМВД по Новороссийску 22 мая. Личность его установить не удалось, полиция обратилась к жителям за помощью.

Мужчине на вид 40-45 лет, рост около 180 см, среднего телосложения. Был одет с темные штаны, серую футболку, черные полуботинки. Рядом с телом лежал рюкзак с красно-розовыми разводами и серый кардиган с бирюзовыми полосами. Среди особых примет — восемь коронок из желтого металла на верхней челюсти и восемь коронок из белого металла — на нижней.

Тем, кто обладает сведениями о нем, просят сообщить по телефонам 02102 или 8(918)047-91-258(988)137-90-09, пишет «Наша газета».

Новороссийск смерть
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Лжезастройщика из Яблоновского осудили за обман дольщиков на 8,7 млн рублей
В Краснодаре запретят стоянку транспорта по обеим сторонам Кубанской
Бывшего вице-премьера Дагестана Омарова и его подельника осудили условно за мошенничество на 11 млн рублей
В лесу под Новороссийском нашли тело мужчины
В Краснодаре сносят многоквартирный самострой
«Краснодар» продлил контракты с Газинским, Ари и еще двумя игроками

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале