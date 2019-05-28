В лесу под Новороссийском нашли тело мужчины

Труп был найден между Раевской и Большими хуторами. Сообщение об этом поступило в УМВД по Новороссийску 22 мая. Личность его установить не удалось, полиция обратилась к жителям за помощью.

Мужчине на вид 40-45 лет, рост около 180 см, среднего телосложения. Был одет с темные штаны, серую футболку, черные полуботинки. Рядом с телом лежал рюкзак с красно-розовыми разводами и серый кардиган с бирюзовыми полосами. Среди особых примет — восемь коронок из желтого металла на верхней челюсти и восемь коронок из белого металла — на нижней.