В лесу под Новороссийском нашли тело мужчины
Полиция Новороссийска устанавливает личность мужчины, тело которого обнаружили в лесу
Труп был найден между Раевской и Большими хуторами. Сообщение об этом поступило в УМВД по Новороссийску 22 мая. Личность его установить не удалось, полиция обратилась к жителям за помощью.
Мужчине на вид 40-45 лет, рост около 180 см, среднего телосложения. Был одет с темные штаны, серую футболку, черные полуботинки. Рядом с телом лежал рюкзак с красно-розовыми разводами и серый кардиган с бирюзовыми полосами. Среди особых примет — восемь коронок из желтого металла на верхней челюсти и восемь коронок из белого металла — на нижней.
Тем, кто обладает сведениями о нем, просят сообщить по телефонам 02, 102 или 8(918)047-91-25, 8(988)137-90-09, пишет «Наша газета».
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