Главы Адыгеи и Кубани поздравили писателя Исхака Машбаша с днем рождения

«Хочу поздравить вас от имени всей Кубани. Вы — уважаемый человек не только в Адыгее и Краснодарском крае, но и далеко за пределами России. Вы пишите душой, вы чувствуете то, что является сутью и стержнем того, как надо жить. Дерево без корней плодов дать не может. Это принципиально важно для сегодняшних и завтрашних поколений. Сегодня есть полное взаимопонимание и сотрудничество на всех уровнях между Адыгеей и Краснодарским краем, и во многом этот задел — заслуга людей, которые жили и живут на общей земле», — сказал Вениамин Кондратьев.

Поздравить литератора с днем рождения в Адыгею прибыл губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Вместе с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым они пожелали писателю здоровья, долгих лет и творческого вдохновения.

Мурат Кумпилов подчеркнул, что приезд в республику руководителя Кубани для чествования Исхака Машбаша является еще одним подтверждением добрых и теплых отношений соседних регионов.

«Исхак Шумафович до сих пор хранит рукописи всех своих романов. Человек, пишущий от руки, не может писать без души. Он передает в своем творчестве культуру, традиции и самобытность адыгского народа. Описывая те или иные страницы истории, он дает понять, что нет ничего ценнее, чем мир и согласие между народами. Это важно для новых поколений. Адыгея и Кубань — два региона с общей историей и традициями добрососедства. Наша общая задача — двигаться вперед по пути развития и взаимодействия. Это понимание во многом приходит и через литературу, которая меняет человека в лучшую сторону», — сказал Кумпилов.

По его словам, творчество писателя было оценено по достоинству президентом РФ Владимиром Путиным, который недавно вручил Исхаку Машбашу медаль Героя труда России.

Исхак Машбаш поблагодарил губернатора Краснодарского края и руководителя Адыгеи за теплые слова и отметил, что для него Кубань и Адыгея — это его одна малая Родина, которая взрастила, дала жизненные ориентиры и убеждения.

Главы регионов за чашкой чая пообщались с Машбашем о творчестве писателя и его общественной деятельности, а также обсудили вопросы поддержки молодых литераторов, сохранение адыгского языка и культуры.