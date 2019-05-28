Главы Адыгеи и Кубани поздравили писателя Исхака Машбаша с днем рождения
Народный писатель Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, Герой труда России Исхак Машбаш 28 мая празднует 89-летие
Машбаш родился 28 мая 1930 года в ауле Урупском Успенского района Краснодарского края.
Поздравить литератора с днем рождения в Адыгею прибыл губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Вместе с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым они пожелали писателю здоровья, долгих лет и творческого вдохновения.
«Хочу поздравить вас от имени всей Кубани. Вы — уважаемый человек не только в Адыгее и Краснодарском крае, но и далеко за пределами России. Вы пишите душой, вы чувствуете то, что является сутью и стержнем того, как надо жить. Дерево без корней плодов дать не может. Это принципиально важно для сегодняшних и завтрашних поколений. Сегодня есть полное взаимопонимание и сотрудничество на всех уровнях между Адыгеей и Краснодарским краем, и во многом этот задел — заслуга людей, которые жили и живут на общей земле», — сказал Вениамин Кондратьев.
Мурат Кумпилов подчеркнул, что приезд в республику руководителя Кубани для чествования Исхака Машбаша является еще одним подтверждением добрых и теплых отношений соседних регионов.
«Исхак Шумафович до сих пор хранит рукописи всех своих романов. Человек, пишущий от руки, не может писать без души. Он передает в своем творчестве культуру, традиции и самобытность адыгского народа. Описывая те или иные страницы истории, он дает понять, что нет ничего ценнее, чем мир и согласие между народами. Это важно для новых поколений. Адыгея и Кубань — два региона с общей историей и традициями добрососедства. Наша общая задача — двигаться вперед по пути развития и взаимодействия. Это понимание во многом приходит и через литературу, которая меняет человека в лучшую сторону», — сказал Кумпилов.
По его словам, творчество писателя было оценено по достоинству президентом РФ Владимиром Путиным, который недавно вручил Исхаку Машбашу медаль Героя труда России.
Исхак Машбаш поблагодарил губернатора Краснодарского края и руководителя Адыгеи за теплые слова и отметил, что для него Кубань и Адыгея — это его одна малая Родина, которая взрастила, дала жизненные ориентиры и убеждения.
Главы регионов за чашкой чая пообщались с Машбашем о творчестве писателя и его общественной деятельности, а также обсудили вопросы поддержки молодых литераторов, сохранение адыгского языка и культуры.
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