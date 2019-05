В Сочи курильщикам предложат надуть и порвать грелку

View this post on Instagram

Друзья! В рамках городских хартий «Я люблю Сочи» и «Сочи без табака» управление молодежной политики представляет первые в истории города сочинские антитабачные игры «No smoking fest». Игры стартуют в 15:00 с антитабачного шествия. Активисты пройдут от площади площади перед Цумом по улице Навагинская к Площади Флага. Здесь для участников и гостей мероприятия развернется интерактивная творческая программа с конкурсами, призами и розыгрышами от спортивных клубов и социальных партнеров. В программе: выступление воркаут-атлетов, соревнования на жим штанги, армрестлинг, мастер-класс по боксу, выступление брейкдансеров, зумба, румба, кибервикторины, fitness jumping, капоэра и районные квесты для семей. Для любителей активного отдыха будет организованы туристские точки, для тех, кто постарше - выставка здоровья, ну а для любителей селфи - зож-фотозона. Желающие смогут пройти профилактическое обследование и консультирование Центром медицинской профилактики города Сочи. Участники игр смогут стать главными героями в ходе съемки молодёжного трешролика с фокусами и различными манипуляциями Ну и конечно, ни один праздник в Сочи не обойдется без выступления известных городских танцевальных и вокальных ансамблей. #nosmokingsochi #молодежьсочи #профилактика #антинарко #антитабак #зожмолодежь