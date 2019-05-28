В Сочи курильщикам предложат надуть и порвать грелку

Во Всемирный день отказа от табака, который отмечают 31 мая, в Сочи пройдут первые антитабачные игры No smoking fest

Специальными гостями мероприятия станут курильщики, которым предстоит пройти испытания. Например, им предложат надуть и порвать медицинскую грелку силой своих легких. Те, кому удастся это сделать, получат денежные призы.

Наблюдать за конкурсом будет антисимвол акции — черный рак. Ростовая кукла в виде членистоногого напомнит всем заядлым курильщикам о последствиях, к которым может привести табакокурение, рассказали в пресс-службе мэрии Сочи.