В Сочи курильщикам предложат надуть и порвать грелку
Во Всемирный день отказа от табака, который отмечают 31 мая, в Сочи пройдут первые антитабачные игры No smoking fest
Специальными гостями мероприятия станут курильщики, которым предстоит пройти испытания. Например, им предложат надуть и порвать медицинскую грелку силой своих легких. Те, кому удастся это сделать, получат денежные призы.
Наблюдать за конкурсом будет антисимвол акции — черный рак. Ростовая кукла в виде членистоногого напомнит всем заядлым курильщикам о последствиях, к которым может привести табакокурение, рассказали в пресс-службе мэрии Сочи.
Смотрите фоторепортаж:
Перед соревнованиями устроят массовое костюмированное антитабачное шествие, которое стартует в 15:00 и проследует от ЦУМа по улице Навагинской к площади Флага. Там помимо состязаний состоятся выступления воркаут-атлетов и брейкдансеров, проведут соревнования по жиму штанги и армрестлингу, мастер-классы по боксу, зумбе, румбе, капоэйре и джампинг-фитнесу, а также устроят кибервикторины и районные квесты для семей.
View this post on Instagram
Друзья! В рамках городских хартий «Я люблю Сочи» и «Сочи без табака» управление молодежной политики представляет первые в истории города сочинские антитабачные игры «No smoking fest». Игры стартуют в 15:00 с антитабачного шествия. Активисты пройдут от площади площади перед Цумом по улице Навагинская к Площади Флага. Здесь для участников и гостей мероприятия развернется интерактивная творческая программа с конкурсами, призами и розыгрышами от спортивных клубов и социальных партнеров. В программе: выступление воркаут-атлетов, соревнования на жим штанги, армрестлинг, мастер-класс по боксу, выступление брейкдансеров, зумба, румба, кибервикторины, fitness jumping, капоэра и районные квесты для семей. Для любителей активного отдыха будет организованы туристские точки, для тех, кто постарше - выставка здоровья, ну а для любителей селфи - зож-фотозона. Желающие смогут пройти профилактическое обследование и консультирование Центром медицинской профилактики города Сочи. Участники игр смогут стать главными героями в ходе съемки молодёжного трешролика с фокусами и различными манипуляциями Ну и конечно, ни один праздник в Сочи не обойдется без выступления известных городских танцевальных и вокальных ансамблей. #nosmokingsochi #молодежьсочи #профилактика #антинарко #антитабак #зожмолодежь
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.