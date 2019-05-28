В Сочи начнут курсировать летние автобусные маршруты

Краснодарский край

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На время курортного сезона в Сочи с 1 июня пустят три сезонных маршрута автобусов

Из-за увеличения пассажиропотока с первого дня лета начнут курсировать городские автобусы следующих маршрутов:

  • № 67 микрорайон Лазаревское, остановка ВИЗР — остановка «Кольцевая»;
  • № 78 поселок Каткова Щель — улица Лазарева — поселок Аше;
  • № 123 ж/д вокзал Мацеста — село Семеновка (будет обслуживать микрорайон Мацеста).

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Кроме того, пусть следования автобусов № 87 продлят до остановки «Мост» на улице Джапаридзе.

Расписание автобусов опубликовано на сайте или в приложении «Сочи.Транспорт».

Курорты и туризм Сочи Транспорт
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В Сочи начнут курсировать летние автобусные маршруты

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