В Сочи начнут курсировать летние автобусные маршруты

На время курортного сезона в Сочи с 1 июня пустят три сезонных маршрута автобусов

Кроме того, пусть следования автобусов № 87 продлят до остановки «Мост» на улице Джапаридзе.

Расписание автобусов опубликовано на сайте или в приложении «Сочи.Транспорт».