В Сочи начнут курсировать летние автобусные маршруты
На время курортного сезона в Сочи с 1 июня пустят три сезонных маршрута автобусов
Из-за увеличения пассажиропотока с первого дня лета начнут курсировать городские автобусы следующих маршрутов:
- № 67 микрорайон Лазаревское, остановка ВИЗР — остановка «Кольцевая»;
- № 78 поселок Каткова Щель — улица Лазарева — поселок Аше;
- № 123 ж/д вокзал Мацеста — село Семеновка (будет обслуживать микрорайон Мацеста).
Смотрите также:
Кроме того, пусть следования автобусов № 87 продлят до остановки «Мост» на улице Джапаридзе.
Расписание автобусов опубликовано на сайте или в приложении «Сочи.Транспорт».
И другие события Краснодара с 27 мая по 2 июня
Статьи ПартнерскийВремя — деньги. Почему не стоит тянуть с установкой онлайн-кассы
Эксперт рассказывает, какие проблемы были у бизнесменов в прошлом году
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.