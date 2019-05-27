Замначальника УФНС по Ростовской области арестовали за возмещение НДС компании экс-мэра Шахт

Ростовская область

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Ленинский районный суд Ростова-на-Дону избрал меру пресечения задержанной за коррупцию заместителю начальника УФНС по Ростовской области Ирине Александровой

24 мая суд принял решение об аресте чиновницы. Под стражей Александрова пробудет до 30 июля, передает 161.ru со ссылкой на пресс-службу суда.

Ей предъявили обвинение по статье о превышении должностных полномочий. Замглавы областного УФНС якобы незаконно подписала документы по возмещению НДС в размере 21 млн рублей фирме «Донские измерительные системы», которая принадлежала бывшему мэру Шахт Денису Станиславову. 

Сам Станиславов сейчас также находится под арестом. Его заключили под стражу по делу о превышении должностных полномочий.

Официальной информации о деле Александровой от следственных органов не поступало.

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