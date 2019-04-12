В Адыгее пастуха и водителя оштрафовали за ДТП с двумя погибшими коровами
В Адыгее 10 апреля грузовик наехал на стадо коров, несколько животных погибло
Авария случилась на трассе Майкоп — Гиагинская — Псебай в Шовгеновском районе Адыгеи. По предварительным данным, 57-летний житель Майкопа за рулем грузовика не справился с управлением и наехал на несколько коров, которые находились на проезжей части. В результате ДТП погибли две коровы.
«Основной причиной таких ДТП является бесконтрольный выпас домашнего скота, а также невнимательность водителей», — прокомментировали в пресс-службе МВД по Адыгее.
Полицейские составили административные протоколы против водителя грузовика и 59-летнего пастуха.
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