В Адыгее пастуха и водителя оштрафовали за ДТП с двумя погибшими коровами

В Адыгее 10 апреля грузовик наехал на стадо коров, несколько животных погибло

Авария случилась на трассе Майкоп — Гиагинская — Псебай в Шовгеновском районе Адыгеи. По предварительным данным, 57-летний житель Майкопа за рулем грузовика не справился с управлением и наехал на несколько коров, которые находились на проезжей части. В результате ДТП погибли две коровы.

«Основной причиной таких ДТП является бесконтрольный выпас домашнего скота, а также невнимательность водителей», — прокомментировали в пресс-службе МВД по Адыгее.

Полицейские составили административные протоколы против водителя грузовика и 59-летнего пастуха.