Дожди на Кубани прекратятся к середине недели

По данным Краснодарского краевого гидрометцентра, в понедельник в регионе, в том числе в краевом центре будут идти кратковременные дожди с грозой. Дневная температура — 22-27 °С. Ветер 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с.

На Черноморском побережье также ожидаются осадки, возможна гроза. Термометры покажут около 23 °С. Ветер 6-11 м/с, местами 12-14 м/с.

Во вторник на Кубани сохранится дождливая погода, однако к среде осадки прекратятся. Ночные температуры — 14-19 °С, в юго-восточных предгорьях — 9-14 °С. Днем будет 25-30 °С, 29 мая — до 32 °С. Ветер 4-9 м/с, в дневные часы местами порывы до 15 м/с.