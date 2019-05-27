Дожди на Кубани прекратятся к середине недели

Краснодарский край

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Синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 27-30 мая

По данным Краснодарского краевого гидрометцентра, в понедельник в регионе, в том числе в краевом центре будут идти кратковременные дожди с грозой. Дневная температура — 22-27 °С. Ветер 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с.

На Черноморском побережье также ожидаются осадки, возможна гроза. Термометры покажут около 23 °С. Ветер 6-11 м/с, местами 12-14 м/с.

Во вторник на Кубани сохранится дождливая погода, однако к среде осадки прекратятся. Ночные температуры — 14-19 °С, в юго-восточных предгорьях — 9-14 °С. Днем будет 25-30 °С, 29 мая — до 32 °С. Ветер 4-9 м/с, в дневные часы местами порывы до 15 м/с.

Афиша Юга.ру:

В Краснодаре в вторник будет облачно, но сухо, а в среду ожидается солнечная погода. Ночью столбики термометров опустятся до 14 °С, днем потеплеет до 27-30 °С. Ветер 3 м/с.

На Черноморском побережье кратковременный дождь возможен 28 мая в южной части . Ночью будет 12-17 °С, на участке от Анапы до Геленджика — до 20-22 °С. Во вторник днем ожидается 21-26 °С, в среду температура поднимется до 28 °С. Ветер 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с.

Температура воды в Черном и Азовском морях: Ейск — 21 °C, Приморско-Ахтарск, Анапа, Новороссийск, Туапсе, Геленджик — 20 °C, Темрюк и Сочи — 19 °C.

Краснодар Погода
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