Из реки в Сочи достали упавшего с парапета мужчину
В Сочи 26 мая спасли 49-летнего местного жителя, который упал с парапета
К спасателям днем обратились жители поселка Дагомыс. Они рассказали, что на улице Гайдара в реку Восточный Дагомыс с парапета упал мужчина. Он не мог самостоятельно выбраться.
Спасатели с помощью носилок и альпинистского снаряжения вытащили пострадавшего из реки. Выяснилось, что мужчина получил травму головы. Его передали медикам, сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».
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