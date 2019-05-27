Из реки в Сочи достали упавшего с парапета мужчину

В Сочи 26 мая спасли 49-летнего местного жителя, который упал с парапета

К спасателям днем обратились жители поселка Дагомыс. Они рассказали, что на улице Гайдара в реку Восточный Дагомыс с парапета упал мужчина. Он не мог самостоятельно выбраться.

Спасатели с помощью носилок и альпинистского снаряжения вытащили пострадавшего из реки. Выяснилось, что мужчина получил травму головы. Его передали медикам, сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».