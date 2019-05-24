Сотрудники «ЕвроХим-БМУ» отпраздновали День химика

В Белореченском районе в актовом зале ООО «ЕвроХим-БМУ» в мае прошел праздник, посвященный профессиональному празднику работников химической промышленности

Мероприятие началось с приветствия руководителя департамента промышленной политики Краснодарского края Ивана Куликова. Он поздравил сотрудников завода с праздником и начал церемонию награждения, вручив почетную грамоту Министерства промышленности и торговли РФ начальнику сернокислотного цеха Виктору Бабъяку. Сотрудникам «ЕвроХим-БМУ» вручили дипломы, грамоты, почетные знаки, благодарственные письма от руководства компании, главы Белореченского района Александра Шаповалова, краевой организации «Росхимпрофсоюза» и первичной профсоюзной организации. Кроме того, два специалиста «ЕвроХима» получили дипломы Российского союза химиков.

Исполнительный директор ООО «ЕвроХим-БМУ» Сергей Клявлин поздравил работников, чьи портреты в этом году повесили на заводскую доску почета: Николай Агеев, Нина Белозерцева, Константин Бидонов, Ирина Гасанова, Артем Болдинов, Наталья Еременко, Ольга Куценко, Ирина Мельник, Алексей Москаленко, Ирина Никитенко, Алексей Полоскова, Сергей Старченко, Павел Хохлов, Тамара Черненко и Дмитрий Щербинский.