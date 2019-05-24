В Адыгее проведут массовый веломарафон в честь Дня России
По центральным улицам Майкопа 26 мая в честь Дня России проведут веломарафон
Мероприятие начнется в 11:00 у Дома правительства Адыгеи. Маршрут будет проходить по центральным улицам Майкопа: Краснооктябрьской, Комсомольской, Жуковской, Пионерской, Первомайской, Советской. Кольцевую трассу марафона оборудуют специальными ограждениями. Для участников организуют точки раздачи воды.
Желающие смогут проехать на велосипеде 15 кругов. Общая протяженность маршрута составит 2,8 км. После веломарафона определят победителей в номинациях «Самый молодой участник», «Самый старший участник», «Спортивная семья», сообщили порталу Юга.ру организаторы веломарафона.
Для зрителей выступят творческие коллективы республики. В программе — показательные выступления велосипедистов ВМХ, соревнования среди детей. Также будут организованы велопрокат и выездная торговля.
Впервые мероприятие провели в 2017 году. В нем приняли участие 150 человек. В 2018 году число участников увеличилось до 1 тыс. человек. Ожидается, что в этом году в веломарафоне примет участие руководитель республики Мурат Кумпилов. Возглавят марафон спортсмены и тренеры школы олимпийского резерва по велосипедному спорту под руководством Анатолия Лелюка.
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