В Анапе полицейские проверили массажный салон, который оказывал интимные услуги
В Анапе полицейские выявили массажный салон, в котором занимались проституцией
Сотрудники уголовного розыска получили информацию о том, что в Анапе под видом массажного салона работает интимный салон. Во время проверки полицейские задержали 19-летнюю сотрудницу заведения, которую заподозрили в оказании интимных услуг за деньги. Против нее составили административный протокол по ст. 6.11 КоАП РФ (Занятие проституцией).
При осмотре помещения полицейские нашли документы, визитки, средства контрацепции и деньги.
Кроме того, в полиции возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 241 УК РФ (Организация занятия проституцией). Виновным грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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