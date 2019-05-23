Перспективы развития виноделия и виноградарства рассмотрели в Крымском районе депутаты ЗСК

Глава Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко 23 мая провел совещание аграрного комитета. В нем приняли участие вице-спикер, председатель аграрного комитета ЗСК Александр Трубилин, министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Федор Дерека, депутаты, власти муниципалитета и сельхозтоваропроизводители.

Заседание прошло в Крымском районе на базе предприятия «Лефкадия». Его выбрали, потому оно выращивает собственный виноград и занимается энотуризмом.

Участники совещания отметили, что на Кубани общая площадь виноградников составляет более 26 тыс. га. Это почти треть плантаций страны. Юрий Бурлачко заявил, что основной акцент надо сделать на питомниках, а также на увеличении их количества и мощности. По словам спикера, каждый год закладывают около 2 тыс. га.

«У нас достаточно хорошо сегодня развивается крупный бизнес. Это такие предприятия, как "Фанагория", "Кубань-вино", "Дивноморское", "Абрау-Дюрсо". Сейчас возрождается "Мысхако"», — сказал председатель кубанского парламента.

Однако на совещании отметили, что кроме успехов, связанных с развитием виноградарства и виноделия, есть и сложности. Они связаны с лицензиями, которые должны получать фермеры для продажи своей продукции. Инициативу по вопросу снижения административных барьеров при получении лицензий выносили на рассмотрение Совета законодателей. Обращение краевые парламентарии направили и министру финансов РФ. Уточняется, что благодаря этому за прошлый год лицензии получили сразу восемь кубанских фермеров. Ранее их было выдано три во всей России, сообщили в пресс-службе ЗСК.

Спикер ЗСК обратил внимание еще на одну проблему. По его словам, винодельческие хозяйства, являясь субъектами малого и среднего предпринимательства, производят подакцизные товары. По бюджетному законодательству, представители малого и среднего бизнеса, выпускающие такую продукцию, не могут получать финансовую господдержку.

«Получается, мы, с одной стороны, легализуем наших фермеров, лицензируя их, а с другой — в силу несогласованности норм федерального законодательства — лишаем их господдержки», — сказал Юрий Бурлачко.

Он поручил аграрному комитету разработать законодательную инициативу, которая поможет внести изменения в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ».

Участники встречи также обсудили вопрос присутствия на прилавках отечественного вина и тему фальсификата. По итогам совещания решили проводить мониторинг развития малых форм хозяйствования, получивших финподдержку за счет средств регионального бюджета. Краевому минсельхозу рекомендовали содействовать развитию базы по производству сертифицированных саженцев винограда. Роспотребнадзору поручили обратить внимание на качество и безопасность винодельческой продукции. Муниципалитетам участники встречи рекомендовали продолжать оказывать поддержку бизнесменам, которые хотят закладывать виноградники.