На Кубани сотрудника Росреестра задержали за вымогательство 1 млн рублей

На Кубани ФСБ задержали сотрудника ФГБУ «ФКП Росреестра» за взятку в 1 млн рублей

Сотрудник ФГБУ «ФКП Росреестра» по Краснодарскому краю вымогал у жителя Темрюкского района более 1 млн рублей за помощь в уклонении от уголовной ответственности. За эти деньги он предлагал избавить мужчину от назначения наказания в виде реального лишения свободы через связи в правоохранительных органах края.

Чиновника задержали сотрудники ФСБ при получении денег, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.