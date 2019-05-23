На Кубани сотрудника Росреестра задержали за вымогательство 1 млн рублей
На Кубани ФСБ задержали сотрудника ФГБУ «ФКП Росреестра» за взятку в 1 млн рублей
Сотрудник ФГБУ «ФКП Росреестра» по Краснодарскому краю вымогал у жителя Темрюкского района более 1 млн рублей за помощь в уклонении от уголовной ответственности. За эти деньги он предлагал избавить мужчину от назначения наказания в виде реального лишения свободы через связи в правоохранительных органах края.
Чиновника задержали сотрудники ФСБ при получении денег, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, 15 мая в Дагестане ФСБ возбудила уголовное дело и начала обыски в Кадастровой палате и Росреестре республики.
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.