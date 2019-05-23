В Сочи запретили отключать воду в школах в период экзаменов

Краснодарский край

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В Сочи на время проведения государственной итоговой аттестации в старших классах с 24 мая по 2 июля не будут отключать воду

МУП «Водоканал» ввело мораторий на проведение ремонта на водоводах и отключение водоснабжения в районе школ.

Перечень объектов предоставило управление образования администрации курорта, запрет действует с 8:30 до 17:00.

«Ничто не должно отвлекать выпускников от экзаменов, ведь от того, какие баллы они получат в результате проведения ЕГЭ, без преувеличения, зависит их будущая жизнь. Мы провели большую подготовительную работу, особое внимание уделили сетям водоснабжения и водоотведения, обслуживающим учебные заведения», — прокомментировали в пресс-службе МУП «Водоканал».

24 мая девятиклассники Сочи будут сдавать первый ОГЭ — английский язык.

Водоснабжение Сочи Школа
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