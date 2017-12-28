В Адыгее нашли подпольный цех по производству алкоголя

Адыгея

Распечатать

  • © Фото пресс-службы МВД по Республике Адыгея
  • © Фото пресс-службы МВД по Республике Адыгея
  • © Фото пресс-службы МВД по Республике Адыгея
  • © Фото пресс-службы МВД по Республике Адыгея

В Теучежском районе Адыгеи пресечено незаконное производство алкогольной продукции

Полицейские изъяли около 24 тыс. бутылок готовой продукции и 10 тонн сырья.

«При осмотре помещений нелегального цеха сотрудниками полиции были обнаружены линия по розливу спиртного разных наименований, приспособления для укупорки бутылок, стеклянная тара, пластиковые емкости, большое количество акцизных марок и этикеток», — отметили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.

Проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, организовавших подпольный бизнес. Возбуждено уголовное дело по факту производства, приобретения, хранения и сбыта товаров и продукции без маркировки в особо крупном размере.

Алкоголь Контрафакт
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

Кадыров пообещал распространять правду вопреки блокировке своих аккаунтов
В Адыгее нашли подпольный цех по производству алкоголя
В Краснодаре мужчина спрятал в музыкальной колонке 3 кг наркотиков
В Ростове поезд сбил 19-летнего парня в наушниках
В Краснодаре три автобусных маршрута перенаправят с улицы Октябрьской на Кубанскую Набережную
В Ростове-на-Дону таксистка вернула клиентам потерянные 4 млн рублей

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале