В Адыгее нашли подпольный цех по производству алкоголя
В Теучежском районе Адыгеи пресечено незаконное производство алкогольной продукции
Полицейские изъяли около 24 тыс. бутылок готовой продукции и 10 тонн сырья.
«При осмотре помещений нелегального цеха сотрудниками полиции были обнаружены линия по розливу спиртного разных наименований, приспособления для укупорки бутылок, стеклянная тара, пластиковые емкости, большое количество акцизных марок и этикеток», — отметили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.
Проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, организовавших подпольный бизнес. Возбуждено уголовное дело по факту производства, приобретения, хранения и сбыта товаров и продукции без маркировки в особо крупном размере.
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