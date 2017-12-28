В Адыгее нашли подпольный цех по производству алкоголя

В Теучежском районе Адыгеи пресечено незаконное производство алкогольной продукции

Полицейские изъяли около 24 тыс. бутылок готовой продукции и 10 тонн сырья.

«При осмотре помещений нелегального цеха сотрудниками полиции были обнаружены линия по розливу спиртного разных наименований, приспособления для укупорки бутылок, стеклянная тара, пластиковые емкости, большое количество акцизных марок и этикеток», — отметили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.

Проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, организовавших подпольный бизнес. Возбуждено уголовное дело по факту производства, приобретения, хранения и сбыта товаров и продукции без маркировки в особо крупном размере.