«Билайн» увеличит скорости LTE в городах Кубани и Адыгеи

В 232 населенных пунктах России, в том числе в Краснодарском крае и Адыгее, «Билайн» тестирует технологию LTE TDD

Технология LTE TDD (Time division duplex — дуплексный канал с временным разделением) усилит существующие технологии передачи данных и в два раза увеличит скорость мобильного интернета для клиентов. Сейчас технологию поддерживают около 500 моделей наиболее популярных смартфонов.

«Технология LTE TDD запущена в полосе частот 2600 MHz. Она объединяет спектр, до этого отдельно выделенный на прием и отправку данных, и передача контента происходит поочередно на одних и тех же частотах. Направление трафика регулируется динамически в зависимости от потребности клиентов», — рассказали в пресс-службе «Билайна».

Объединенный спектр частот увеличивает емкость сети и скорость доступа в мобильный интернет. Благодаря увеличенной емкости абоненты смогут даже в момент пиковой нагрузки на сеть смотреть онлайн-ТВ, использовать видеоконференции и стриминговые сервисы соцсетей.

«Нам важно, чтобы в условиях растущего трафика клиенты продолжали пользоваться мобильным интернетом на высоких скоростях. Технология LTE TDD увеличивает скорости доступа и помогает расширить емкость сети, которая необходима для работы с лавинообразным ростом трафика LTE. Объединив эту технологию с другими, мы можем распределить нагрузки между разными слоями сети LTE», — заключил исполнительный вице-президент по развитию инфраструктуры ПАО «ВымпелКом» Мартин Шкоп.