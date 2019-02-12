Сеть 4G от «Билайн» заработала в 58 населенных пунктах Кубани и Адыгеи

По итогам 2018 года «Билайн» увеличил зону покрытия и скорость передачи данных в сети LTE на Кубани и в Адыгее

За год в двух регионах оператор увеличил число базовых станций стандарта LTE на 18%. Сеть LTE появилась в 42 населенных пунктах Краснодарского края и 16 населенных пунктах Адыгеи (за счет монтажа оборудования на уже существующих базовых станциях).

«В Краснодарском крае и Республике Адыгея зона покрытия высокоскоростной сетью четвертого поколения выросла на 30%. В Краснодаре "Билайн" построил дополнительные базовые станции 4G на территории Прикубанского и Карасунского округов, качество сигнала улучшилось на центральных улицах города — Северной, Красной, Тургенева», — рассказал территориальный управляющий Краснодарского кластера ПАО «ВымпелКом» Беслан Магомадов.

Он отметил, что «Билайн» постоянно развивает сеть, так как появляются новые жилые районы, меняется городской ландшафт. Магомадов также подчеркнул, что задача оператора — развиваться вместе с городом так, чтобы на карте мегаполиса не оставалось «белых пятен», радиосигнал распространялся без препятствий.

«Сейчас наша сеть готова к тому, чтобы абоненты ежедневно без каких-либо ограничений пользовались мобильными сервисами, необходимыми для работы, учебы или интересного досуга», — заключил управляющий.

За год число пользователей скоростного мобильного интернета на Кубани и в Адыгее выросло в полтора раза, в сети LTE объем трафика вырос в 2,5 раза, сообщили в пресс-службе компании.