В Краснодаре на несколько ночей изменят маршруты трамваев № 4, 5, 8 и 11

В Краснодаре по вечерам с 21 по 23 мая изменят схему движения четырех трамвайных маршрутов

С 21 по 23 мая включительно с 22:30 для проезда закроют участок на пересечении улиц Гоголя и Леваневского. Там проведут капремонт трамвайного пути. Из-за этого на три вечера изменят маршруты трамваев № 4, 5, 8 и 11.

«Днем путь движения трамваев останется без изменений. Маршрут поменяется только у тех, которые выйдут на линию после 21:40», — рассказал заместитель директора Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления Роман Довгалев.

Из-за этого на три вечера изменят маршруты: