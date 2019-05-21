В Краснодаре на несколько ночей изменят маршруты трамваев № 4, 5, 8 и 11
В Краснодаре по вечерам с 21 по 23 мая изменят схему движения четырех трамвайных маршрутов
С 21 по 23 мая включительно с 22:30 для проезда закроют участок на пересечении улиц Гоголя и Леваневского. Там проведут капремонт трамвайного пути. Из-за этого на три вечера изменят маршруты трамваев № 4, 5, 8 и 11.
«Днем путь движения трамваев останется без изменений. Маршрут поменяется только у тех, которые выйдут на линию после 21:40», — рассказал заместитель директора Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления Роман Довгалев.
Из-за этого на три вечера изменят маршруты:
- трамваи № 4 с 21:45 из Комсомольского микрорайона поедут до улицы Железнодорожной, затем по Дмитриевской дамбе, Садовой, Красных Зорь до Декабристов. В обратном направлении — по маршруту № 20 до Восточного депо. Последние трамваи отправятся по стандартному маршруту с КМР в 21:19, от Индустриальной — в 22:16;
- трамваи № 5 с 22:15 поедут от улицы Солнечной по Садовой до стадиона «Кубань», далее по маршруту либо в Восточное депо. По стандартному графику последние вагоны отправятся от Бершанской в 21:26, от Солнечной — в 21:52;
- трамваи № 8 с 22:00 также поедут от улицы Солнечной по Садовой, а затем по маршруту или в Восточное депо. Последние вагоны по обычному маршруту стартуют от Солнечной в 21:39, от хладокомбината — в 21:54;
- трамваи № 11 с 22:00 поедут из Юбилейного микрорайона по Коммунаров и Захарова до Индустриальной. Последние вагоны по стандартной схеме отправятся из Юбилейного в 21:51, от ж/д вокзала Краснодар-1 — в 22:27.
Уточнить актуальную информацию можно на сайте КТТУ, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Как сообщали Юга.ру, 24 апреля начался ремонт улицы Леваневского, которую собираются обновить от начала до конца.
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