В поселке Яблоновском загорелся ветхий дом
В поселке Яблоновском 20 мая произошел пожар в ветхом двухэтажном доме
Возгорание ветхого двухэтажного дома, который должны были снести, случилось около 13:00. Ранее его расселили. Площадь пожара составила около 200 кв. метров, угрозы его распространения нет, сообщил порталу Юга.ру заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Адыгея Андрей Колесник.
Для тушения огня выехало два пожарных расчета из поселка Энем. Погибших и пострадавших нет.
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