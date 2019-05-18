В Краснодаре пройдет встреча с художниками арт-группы Recycle

Встреча пройдет в Краснодарском государственном институте культуры на улице 40 лет Победы, 33 в аудитории 240. Начало в 14:00. Вход в университет по паспортам, на входе гостей встретят волонтеры, которые объяснят, как пройти в аудиторию.

Организаторы рассказали порталу Юга.ру, что сначала художники расскажут о своих проектах и выставках, потом около часа будут отвечать на вопросы. Аудитория вмещает 170 человек.