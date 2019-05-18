В Краснодаре пройдет встреча с художниками арт-группы Recycle

Краснодарский край

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В Краснодаре 4 июня пройдет artist talk с художниками арт-группы Recycle Егором Кузнецовым и Андреем Блохиным

Встреча пройдет в Краснодарском государственном институте культуры на улице 40 лет Победы, 33 в аудитории 240. Начало в 14:00. Вход в университет по паспортам, на входе гостей встретят волонтеры, которые объяснят, как пройти в аудиторию.

Организаторы рассказали порталу Юга.ру, что сначала художники расскажут о своих проектах и выставках, потом около часа будут отвечать на вопросы. Аудитория вмещает 170 человек.

Подробности встречи — в группе мероприятия в фейсбуке.

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Recycle Group появилась в 2006 году. В 2008 году состоялась первая персональная выставка художников под названием Recycle, которая дала название арт-группе. В 2010 году Блохин и Кузнецов получили Премию Кандинского в номинации «Молодой художник» за проект Reverse. Художники регулярно принимают участие в российских и зарубежных выставках искусства.

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