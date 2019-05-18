На Кубани в ДТП погибла учительница трех поколений семьи Кадыровых

В Гулькевичском районе Краснодарского края 17 мая погибла учительница главы Чечни Рамзана Кадырова, а также его отца и детей Вера Дерябина

Об этом сообщил помощник главы Чечни — гендиректор ЧГТРК «Грозный» Ахмед Дудаев.

«В ДТП погибла Вера Дерябина. Она была учительницей первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова и главы Чечни Рамзана Кадырова. Кроме того, Вера Афанасьевна была депутатом парламента Чеченской Республики второго и третьего созывов», — сказал он.

ДТП случилось на 102-м км трассы «Кавказ» в 15:38. В администрации района рассказали, что автомобиль Toyota врезался в грузовик, погибла женщина 1945 года рождения.

Вера Дерябина родилась на Трудобеликовском Краснодарского края. Была депутатом парламента Чечни с 2008 по 2016 год, сообщает ТАСС.