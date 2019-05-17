В Ростове строитель сорвался с 8 этажа
Следственный комитет назначил проверку обстоятельств гибели рабочего в Ростове-на-Дону, который 17 мая упал с многоэтажки
По предварительным данным, 17 мая 41-летний мужчина занимался строительными работами на объекте на улице Красноармейской, и упал с высоты восьмого этажа. От полученных повреждений он умер.
По факту гибели рабочего проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.
Как писали Юга.ру, в октябре 2018 года в Новороссийске погиб рабочий: его придавило арматурой: которую уронил подъемный кран.
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