В Ростове строитель сорвался с 8 этажа 

Следственный комитет назначил проверку обстоятельств гибели рабочего в Ростове-на-Дону, который 17 мая упал с многоэтажки

По предварительным данным, 17 мая 41-летний мужчина занимался строительными работами на объекте на улице Красноармейской, и упал с высоты восьмого этажа. От полученных повреждений он умер.

По факту гибели рабочего проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.

Как писали Юга.ру, в октябре 2018 года в Новороссийске погиб рабочий: его придавило арматурой: которую уронил подъемный кран.