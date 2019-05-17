В Ростове строитель сорвался с 8 этажа 

Ростовская область

Распечатать

Следственный комитет назначил проверку обстоятельств гибели рабочего в Ростове-на-Дону, который 17 мая упал с многоэтажки

Читайте также:

По предварительным данным, 17 мая 41-летний мужчина занимался строительными работами на объекте на улице Красноармейской, и упал с высоты восьмого этажа. От полученных повреждений он умер.

По факту гибели рабочего проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.

Как писали Юга.ру, в октябре 2018 года в Новороссийске погиб рабочий: его придавило арматурой: которую уронил подъемный кран.

Следственный комитет смерть Строительство
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Ростове строитель сорвался с 8 этажа 
В выходные на Кубани прогнозируют дожди и жару до 33 °С
В Краснодаре из-за полумарафона «ЗаБег» ограничат движение автомобилей в эти выходные
В России разрешили использовать незаконные свалки еще четыре года. В Минприроды пояснили, что мусор некуда деть
Стало известно, сколько нужно денег на развитие дорог и транспорта Краснодара до 2034 года
Из-за открытия Крымского моста Украина потеряла 400 млн долларов

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале