В выходные на Кубани прогнозируют дожди и жару до 33 °С

Синоптики представили прогноз погоды на 18 и 19 мая в Краснодарском крае

По данным Краснодарского краевого гидрометцентра, 18 мая к концу дня в предгорьях начнутся кратковременные дожди, возможна гроза. Ночная температура — 14-19 °С, в юго-восточных предгорьях 9-14 °С, днем будет 26-31 °С, местами до 33 °С. Ветер 5-10 м/с, днем порывы 12-17 м/с.

На Черноморском побережье в субботу осадков не ожидается. Ночью столбики термометров опустятся до 14-19 °С, днем будет 25-30 °С, на юге до 32 °С. Ветер 6-11 м/с, на участке Анапа — Геленджик 15-20 м/с.

Метеорологи прогнозируют, что 19, а также 20 мая в крае будут идти дожди с грозой, возможны сильные осадки с градом. Ночные температуры — 14-19 °С, дневные — 24-29 °С. Ветер 4-9 м/с, порывы до 17 м/с, при грозе до 19 м/с.

На побережье Черного моря также будет дождливо, в районе Туапсе — сильные осадки. Дднем термометры покажут 19-24 °С. Ветер 6-11 м/с, порывы до 15 м/с.

Температура морской воды в Ейске и Приморско-Ахтарске —20-21 °C, в Темрюке, а также на отрезке от Анапы до Геленджика —17 °C, в Туапсе — 14 °C, в Сочи — 15 °C.