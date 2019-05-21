В этом году тема форума — «Soft Skills успешного предпринимателя». Soft Skills — это личные качества, которые позволяют эффективно и гармонично взаимодействовать с другими людьми. Зачастую людям, которые хотят быть успешными в бизнесе, не хватает не столько профессионализма, сколько умения быть эффективным лидером, вести за собой команду и, что не менее важно, управлять своей эффективностью. Настоящий бизнес-лидер, как правило, имеет развитые soft skills.

О том, как наиболее эффективно развивать управленческие навыки, предпринимателям Краснодара расскажут известная телеведущая, кандидат экономических наук, доцент Ирина Хакамада; эксперт по коммуникации и работе мышления, бизнес-тренер Яна Малинцева; генеральный директор агентства ISEE Marketing, партнер по обучению «Яндекса» Алексей Иванов; предприниматель, основатель сервиса «Кросту» Роман Тарасенко и президент Semin Group, девелопер Дмитрий Семин.