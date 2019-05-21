Альфа-Банк в Краснодаре проведет деловой форум на тему «Soft Skills успешного предпринимателя»
23 мая Альфа-Банк в Краснодаре организует традиционный Alfa Business Forum для представителей малого и среднего бизнеса
В этом году тема форума — «Soft Skills успешного предпринимателя». Soft Skills — это личные качества, которые позволяют эффективно и гармонично взаимодействовать с другими людьми. Зачастую людям, которые хотят быть успешными в бизнесе, не хватает не столько профессионализма, сколько умения быть эффективным лидером, вести за собой команду и, что не менее важно, управлять своей эффективностью. Настоящий бизнес-лидер, как правило, имеет развитые soft skills.
О том, как наиболее эффективно развивать управленческие навыки, предпринимателям Краснодара расскажут известная телеведущая, кандидат экономических наук, доцент Ирина Хакамада; эксперт по коммуникации и работе мышления, бизнес-тренер Яна Малинцева; генеральный директор агентства ISEE Marketing, партнер по обучению «Яндекса» Алексей Иванов; предприниматель, основатель сервиса «Кросту» Роман Тарасенко и президент Semin Group, девелопер Дмитрий Семин.
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«Аlfa Business Forum, который проходит при поддержке Альфа-Банка, проводится в Краснодаре пятый раз. В прошлом году его посетило более 1000 предпринимателей Кубани, и с каждым годом количество участников растет. Приятно, что высокий интерес к нашим мероприятиям вызван актуальностью тем, которые мы освещаем на Alfa Business Forum», — прокомментировал Антон Кузнецов, управляющий Альфа-Банка в Краснодаре.
Альфа-Банк приглашает стать партнером Alfa Business Forum каждого, кто готов сделать свой бизнес по‑настоящему успешным, задумывается о том, как увеличить продажи и размер среднего чека, и знает, зачем нужна цифровизация процессов. Даже в нынешних экономических условиях стоит думать не только о сохранении текущих объемов бизнеса, но и о его росте и выходе на качественно новый уровень.
Форум пройдет 23 мая в «Баскет-холле» (ул. Пригородная, 24/1).
За мероприятиями Alfa Business Forum можно следить на официальном сайте сообщества.
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